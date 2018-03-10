РИАМО - 10 мар. Согласованный митинг прошел на площади Революции в Москве, на него собралось порядка 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

В субботу КПРФ на площади Революции в Москве провело митинг в рамках предвыборной кампании. Акция началась в 11:00.

«На Площади революции в Москве завершился согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии приняли участие около 700 человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечили охрану правопорядка и безопасности, нарушений общественного порядка не допущено.