РИАМО - 10 мар. В столичное управление МЧС не поступала информация о пожаре в административном здании в районе Марьиной Рощи в Северо-Восточном округе Москвы, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер ведомства.

«Заявок о пожаре на улице Октябрьской в районе Марьиной Рощи в ЦУКС Москвы не поступало», - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что возгорание произошло в кабельном коллекторе административного здания на улице Октябрьской. Огонь распространился на несколько этажей.