РИАМО - 10 мар. Бывший полузащитник сборной Бразилии, «Милана» и «Реала» Кака посетил футбольную школу «Чертаново» в Москве, сообщается в сообществе школы в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии чемпионата мира-2018 в России все чаще гостят футбольные звезды. В эти дни в Москве находится легендарный футболист Рикарду Изексон дус Сантус Лейти, известный всей планете под именем Кака. На его счету 92 матча (20 голов) за сборную Бразилии и победа на чемпионате мира-2002. Он выступал за родной «Сан-Паулу», «Милан», мадридский «Реал» и американский «Орландо Сити», завершив карьеру в декабре 2017 года.

«Посещение школы «Чертаново» Кака начал с обеда в столовой нашего интерната. По достоинству оценив кулинарные шедевры чертановских поваров, бразилец отправился на встречу с юными футболистами», - говорится в сообщении.

Ребята смогли пообщаться со знаменитым футболистом, сделать памятные фото и получить автографы.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».