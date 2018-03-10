РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 мар. В Малаховском парке подмосковных Люберец в субботу для жителей пройдет литературная игра и буккроссинг-акция, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«Десятого марта в Малаховском парке состоится региональный фестиваль городской среды «Выходи гулять». В его рамках в 12:00 состоится буккроссинг-акция по обмену книгами «Читайка» и литературная игра «Сказочные красавицы», - говорится в сообщении.

Одиннадцатого марта в парке спортивно-патриотический клуб «Витязи» проведет для жителей интерактивную развлекательную программу «Золотые ручки».

Фестиваль городской среды «Выходи гулять» стартовал в Московской области в рамках федерального проекта в конце декабря 2017 года. На фестивале проводят спортивные игры и состязания, викторины, народные гуляния.