РИАМО - 10 мар. Платформу «Новохохловская» Курского направления Московской железной дороги строят возле станции МЦК, она заработает к сентябрю, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, работы по строительству около станции МЦК «Новохохловская» одноименной платформы Курского направления МЖД идут хорошими темпами.

«В целях интеграции Курского направления МЖД с МЦК, мы вместе с коллегами из РЖД строим новую платформу для электричек с пассажирским терминалом. На сегодняшний день продолжаются работы по монтажу металлических конструкций конкорса и устройству контактной сети. Планируем, что уже в сентябре пассажиры смогут воспользоваться новой платформой» - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в рамках реализации данного проекта в состав остановочного пункта «Новохохловская» войдет крытый переход, по которому можно будет перейти с Курского направления МЖД на МЦК, а также на другие виды общественного городского транспорта.

«Интеграция Курского направления Московской железной дороги позволит снизить нагрузку на Курский вокзал и платформу «Царицыно», а также станции метрополитена «Курская» и «Царицыно», - подчеркнул глава Стройкомплекса.