РИАМО - 10 мар. Синоптики зафиксировали небольшой снег в столице , температура воздуха на главной метеостанции Москвы составила минус 6,6 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Московский регион остается в барическом гребне, но из-за близости атмосферных фронтов в столице облачно, идет небольшой снег. На главной станции ВДНХ температура воздуха – минус 6,6 градуса. На Балчуге прохладнее, минус 6,8 градуса», - говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха - 60 %. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 749 миллиметров ртутного столба. Высота снега составляет 48 сантиметров.

Ранее на сайте «Метеовести» сообщалось, что снег в столице начнется в субботу утром, около 09:00, и продолжится до середины дня воскресенья. Осадки будут продолжительные, но небольшие, общее количество - не более 3-4 миллиметров.