РИАМО - 10 мар. Российские биатлонистки Екатерина Румянцева и Анна Миленина завоевали золотую и серебряную медали в гонке на 6 километров среди стоячих спортсменок на зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Спортсменки принесли российской команде первые медали на этих Паралимпийских играх. Румянцева финишировала с результатом 17 минут 6,1 секунды. В ходе гонки биатлонистка допустила один промах», - говорится в сообщении.

В свою очередь, Миленина на соревнованиях выступила без промахов, уступив 16,3 секунды.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

На церемонии открытия российские атлеты прошли под нейтральным флагом. Делегация из РФ официально называется «Нейтральные паралимпийские атлеты».