РИАМО - 10 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в здании Суворовского военного училища на Енисейской улице в Москве, сообщил РИАМо в субботу дежурный офицер столичного главка МЧС России.

Раннее дежурный офицер столичного МЧС сообщал, что по указанному адресу наблюдалось задымление.

«По адресу: улица Енисейская, 41, произошло загорание кабеля в электрощитовой. В 09:59 пожар ликвидировали. Людей в здании не было, пострадавших нет. Площадь пожара составила 20 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится Суворовское военное училище.