РИАМО - 10 мар. На новом участке Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена завершается проверка работоспособности всех систем и проводится подключение участка к электросетям, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, на этих выходных для пассажиров временно закрыты станции «Бутырская» и «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии метро. От «Петровско-Разумовской» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской ветке. Ограничения в работе связаны с подготовкой к вводу станций «Окружная», «Верхние Лихоборы», «Селигерская».

«На новом участке Люблинско-Дмитровской линии завершается подготовка к вводу трех станций. Проводимые работы включают в себя подключение участка к электросетям и проверку работоспособности всех систем», - сказал Хуснуллин.

Глава Стрйокомплекса отметил, что согласно нормам безопасности на период работ необходимо прекратить движение поездов на задействованном участке линии.

«Я прошу пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, пользоваться наземным городским общественным транспортом и Серпуховско-Тимирязевской линией метро. В обычном режиме метрополитен возобновит работу завтра, 11 марта, в 05:30 утра», - подчеркнул заместитель мэра.

Хуснуллин напомнил, что благодаря открытию новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться новыми станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.