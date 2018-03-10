РИАМО - 10 мар. Создатель голосового помощника Siri Норман Винарски заявил, что современная версия виртуального ассистента является глупой, а компания Apple его разочаровала, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Разработчик также отметил, что крайне разочарован в корпорации Apple, потому что за последние пять лет при наличии огромных возможностей она ничего не сделала для улучшения этого продукта», - говорится в сообщении.

Винарски уточнил, что планировал применять Siri только в сферах развлечений и путешествий. Поэтому, когда проект был выкуплен Apple, решившей сделать голосового помощника универсальным, он предупреждал, что такая затея ни к чему хорошему не приведет.