0РИАМО - 10 мар. Следователи возбудили уголовное дело на мужчину, который нанес несколько ударов ножом своему знакомому из-за ревности в квартире на юге Москвы, пострадавший скончался, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», – сказала Иванова.

По версии следствия, вечером 9 марта в квартире жилого дома на Кленовом бульваре в Москве между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры, возникшей на почве ревности, подозреваемый нанес ранее знакомому 28-летнему мужчине не менее пяти ударов ножом в область туловища. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте, уточнила она.

Иванова добавила, что в настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

«Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», - заключила представитель пресс-службы.