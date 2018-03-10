РИАМО - 10 мар. Синоптики назвали пятницу, 9 марта, самым теплым днем с начала весны в Московском регионе, сообщил РИАМО в субботу представитель центра погоды «Фобос».



«С 1 марта средние значения в Московском регионе были минус 9,3 градуса, максимум был 9 марта минус 0,5 градуса, то есть вчера был самый теплый день с начала весны», - сказал собеседник агентства.



Он подчеркнул, что суббота будет холоднее. Ожидается минус 3-5 градусов в Москве, по области - до минус 1 градуса. Пройдет небольшой снегопад, но он не доставит дискомфорт москвичам.

Как уточняется на сайте «Метеовести», выше нуля поднялись столбики термометров всего на двух метеостанциях Московской области: на метеостанции Черусти зафиксирована температура плюс 0,1 градуса, на метеостанции Клин - плюс 0,8 градуса.

В материале добавляется, что текущий март в Московском регионе выдался необычно холодным – среднесуточная температура воздуха ниже средних многолетних значений примерно на 5 градусов.