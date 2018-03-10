РИАМО - 10 мар. Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко послал в нокаут главного арбитра матча Кубка вызова среди ветеранов, который прошел 9 марта в подмосковном Одинцове, сообщает Чемпионат.com.

«Судью Владислава Киселева, которого избил Коваленко, увезли на скорой. Извинений от Коваленко не поступало. Претензий по судейству у других игроков не было», - сказал один из участников турнира.

Перед инцидентом Коваленко был удален на две минуты за удар клюшкой. Когда штрафное время закончилось, хоккеист атаковал судью, а затем был удален с площадки, получив 50 минут дисциплинарного штрафа.