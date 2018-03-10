РИАМО - 10 мар. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не поощряет вмешательство в выборы в других государствах, сообщает Федеральное агентство новостей.

В интервью телеканалу NBC президент РФ подчеркнул, что Москва не занимается вмешательством в выборный процесс в других странах.

«Нет. Мы не поощряем их и не отдаем приказы о совершении таких действий», - сказал Путин.

Он отметил, что какие-то лица могли в целях вмешательства в выборы«использовать определенные инструменты в других странах».