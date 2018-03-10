РИАМО - 10 мар. В здании Суворовского военного училища на Енисейской улице в Москве произошло задымление, открытого горения нет, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного главка МЧС России.

Ранее в ГУ МЧС России по Москве поступила заявка о возгорании на Енисейской улице, дом 41. Пожарные выехали на проверку.

«Пожарные прибыли на место по адресу: улица Енисейская, дом 41, проверили здание. Есть небольшое задымление, открытого горения нет. В настоящий момент идет разведка», - сказал собеседник агентства.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится Суворовское военное училище.