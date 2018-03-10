РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 мар. На Нефтебазовском проезде в подмосковном Подольске девушка-водитель на легковой машине не справилась с управлением и врезалась в тепловоз, она осталась жива, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В пятницу (9 марта - ред.) на Нефтебазовском проезде на переезде девушка на иномарке не смогла вовремя остановиться и врезалась в тепловоз. Девушка осталась жива, сильно пострадала машина», - сказал собеседник.

По его словам, девушка за рулем не услышала предупреждающий сигнал и не увидела сигнал регулировщика.

Иномарка врезалась в маршрутку в Подольске>>