РИАМО - 10 мар. Рейсовый автобус загорелся при выезде на МКАД в Москве, пострадавших нет, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного управленияГИБДД.

«Сегодня около 08:00 при выезде с трассы М-4 на МКАД произошло самовозгорание автобуса, скорее всего в связи с технической неисправностью. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД, выясняются обстоятельства загорания.

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