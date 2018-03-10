РИАМО - 10 мар. На территории Московской области за минувшие сутки произошло 17 возгораний, к их тушению привлеки более 150 человек личного состава, сообщается на сайте регионального главка МЧС России в субботу.

«Пожаров - 17. Спасено 30 человек. От ГУ МЧС России по Московской области на техногенные пожары привлекалось 151 человек, 43 единицы техники», - говорится в сообщении.

На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом спасли 20 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.

В Талдомском районе в дачном доме в результате использования газового обогревателя парами газа отравились несколько человек.

Девятого марта сжигание порубочных остатков не проводилось. На 10 марта сжигание порубочных остатков не запланировано.