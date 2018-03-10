РИАМО - 10 мар. На территории Московской области за минувшие сутки произошло 17 возгораний, к их тушению привлеки более 150 человек личного состава, сообщается на сайте регионального главка МЧС России в субботу.
На дорожно-транспортные происшествия спасатели реагировали 17 раз, при этом спасли 20 человек. Аварий на водных объектах не зарегистрировано.
В Талдомском районе в дачном доме в результате использования газового обогревателя парами газа отравились несколько человек.
Девятого марта сжигание порубочных остатков не проводилось. На 10 марта сжигание порубочных остатков не запланировано.
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