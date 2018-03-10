РИАМО - 10 мар. Облачная погода и небольшой снег ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, температура опустится до минус 6 градусов, что на 3-4 градуса ниже климатической нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

В субботу на погоду в столице окажет влияние атмосферный фронт, небо время от времени будут закрывать плотные облака, из которых местами будут падать весенние снежинки, среднесуточная температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-4 градуса.

«В Москве и области сегодня преимущественно облачно, временами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем в столице - минус 5-3 градуса, в Подмосковье - минус 6-1 градус», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 750 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность сохранится умеренной, геомагнитное поле неустойчивым.