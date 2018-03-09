РИАМО - 9 мар. На востоке Москвы мужчина пострадал в результате падения в технический проем, его госпитализировали, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По предварительной информации, мужчина упал в технический проем на улице Дмитриевского», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что мужчина с телесными повреждениями был отправлен в медучреждение.

Ранее ряд СМИ сообщил, что инцидент произошел на стройплощадке станции метро «Улица Дмитриевского».