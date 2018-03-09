РИАМО - 9 мар. Пожарные выехали на тушение пожара в дачном доме в Одинцовском районе Подмосковья, задействовано три единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В пятницу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, деревня Пестово», - говорится в сообщении.

Дальнейшая информация уточняется. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек.