РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 мар. Подростка, который пропал в подмосковном Королеве 2 марта, нашли живым и здоровым, сообщается в аккаунте администрации города в Instagram.

Ранее сообщалось, что УМВД России по городскому округу Королев разыскивается Принцев Павел Романович 2004 года рождения, который ушел из дома 2 марта и не вернулся.

«Уважаемые жители Королева! Спасибо всем, кто помог репостами. Ранее была опубликована информаиця о том, что полиция разыскивает Павла Принцева 2004 года рождения. Мальчик нашелся, он жив и здоров», - говорится в сообщении.