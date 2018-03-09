РИАМО - 9 мар. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» вечером в пятницу задержали и отменили свыше 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Москве и Московской области в пятницу ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха опустится до минус 5 градусов. Ветер будет дуть восточного направления со скоростью 1-6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха - около 59%.

По данным сервиса, в аэропорту «Внуково» задержаны пять рейсов. В «Домодедове» задерживаются 11 рейсов, еще 14 отменены. В аэропорту «Шереметьево» задержано 11 рейсов.

В подмосковном аэропорту «Жуковский» нет ни задержанных, ни отмененных рейсов.