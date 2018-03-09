РИАМО - 9 мар. Жители подмосковных Химко приняли участие в фестивале молодежных неформальных движений ВОМВАRT, который провели в Долгопрудном, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Подмосковный Долгопрудный стал площадкой для проведения межмуниципального фестиваля молодежных неформальных движений ВОМВАRT. Участие в нем приняло порядка 120 человек из шести муниципалитетов региона – участников патриотической акции «Россия - это Я!»: Талдома, Лобни, Долгопрудного, Дмитрова, Дубны и Химок, а также из других городов страны», - говорится в сообщении.

Центральным аккордом акции станет грандиозный флешмоб, который пройдет в годовщину со Дня воссоединения Крыма с Россией – 18 марта.

К молодежи из Подмосковья присоединились также участники из других городов страны: Воронежа, Новочеркасска, Москвы. В рамках фестиваля молодые люди соревновались в шести дисциплинах: BMX-flat, паркур, брейк-данс, хип-хоп, граффити, реп – исполнительство. Принимали активное участие в фестивале и жители Химок.

«Такие мероприятия объединяют таланты не только из Подмосковья, но и всей страны. На площадках фестивалей молодые люди показывают свои способности, общаются с ровесниками. В Химках много способной молодежи, мы стремимся к тому, чтобы ребята смогли найти себя в разных дисциплинах и направлениях – искусстве, музыке. Большое внимание уделяем развитию спорта», – сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Фестиваль стал частью мероприятий, которые проходят в рамках патриотической акции «Россия – это Я!». Центральным аккордом акции станет грандиозный флешмоб. В Химках площадкой для его проведения станет стадион «Новые Химки». Участникам акции при себе необходимо иметь паспорт. Зарегистрироваться можно перед входом на стадион.

Число участников акции будет ориентировано на новый рекорд, а имена будут впоследствии занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Зарегистрироваться и стать частью грандиозного события можно уже сейчас. Заполнить форму можно по ссылке на сайте акции Гиннесс.рф/ http://xn--c1aeiuaza.xn--p1ai/