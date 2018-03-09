РИАМО – 9 мар. Подмосковный кот Эркюль стал звездой французского журнала о домашних животных, передает РЕН ТВ.

«Хозяйка-француженка всего лишь отправила фото питомца на родину родителям, в результате пушистый обитатель Лобни попал на обложку иностранной прессы», - говорится в сообщении.

Как отметил владелец кота и глава семьи Александр, они сами не ожидали подобного развития событий.

«Супруга отправила фотографию кота, который залез в стиральную машину, своей маме - просто посмеяться. А теща передала фото в журнал - у них есть специальное издание про животных. Спустя месяц это свершилось! Теперь, наверное, придется канал на YouTube для него устраивать: звезда международного масштаба!» - смеется хозяин Эркюля

В семье, к слову, живут еще две кошки.