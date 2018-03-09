РИАМО – 9 мар. В Москве женщину едва не убило магазинными тележками в торговом центре «Райкин Плаза», сообщает РЕН ТВ.

В Сети опубликовали видео с камер наблюдения, установленных в ТЦ «Райкин Плаза». На кадрах видно, как по траволатору сотрудница одного из магазинов пытается перевезти около 10 тележек. Однако несколько из них выкатываются вперед, и женщина теряет над ними контроль.

«К счастью, впереди на подвижной ленте не было людей. Испугом отделалась проходящая мимо посетительница торгового центра — тележки выкатились и буквально разлетелись в разные стороны в нескольких сантиметрах от нее», - говорится в сообщении.