РИАМО - 9 мар. Пожарные ликвидировали возгорание в дачном доме в деревне Дьяково подмосковного городского округа Истра, никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В пятницу в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Истра, деревня Дьяково.

«В 17:01 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, в результате происшествия никто не пострадал. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 12 человек.