РИАМО - 9 мар. Сотрудники ГИБДД в центре Москвы округу поздравили автоледи с Международным женским днем, вручив им цветы, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Центральному административному округу.

«Сотрудники ДПС УВД по ЦАО и председатель Общественного совета при УВД по ЦАО Мария Сорокина встречали женщин за рулем с весенними тюльпанами и поздравлениями», - говорится в сообщении.

По словам Сорокиной, женщины за рулем были очень рады и выражали слова благодарности.

Международный женский день отмечается 8 марта. Дата праздника была утверждена на II международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в 1910 году. В этот день все представительницы прекрасного пола принимают поздравления от мужчин. Обязательный атрибут праздничного дня - букет тюльпанов или веточка мимозы.