РИАМО - 10 мар. В подмосковном музее «Новый Иерусалим» в субботу покажут детское интерактивное музыкальное представление «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром», сообщается на сайте Московской областной филармонии.

«Одна из самых известных и любимых сказок (Корнея Чуковского – ред.) – «Муха-Цокотуха». На ее основе Московской областной филармонией создан спектакль, в котором разные виды исполнительских искусств объединяются в синтетическое музыкальное интерактивное представление для детей. 10 марта в 16:00 в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим» состоится показ спектакля «Муха-Цокотуха. Именины с оркестром», — говорится в сообщении.

Гостями на именинах Мухи станут различные насекомые, которые принесут музыкальные, танцевальные и песенные подарки. В ходе спектакля юные зрители познакомятся с произведениями Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, услышат знаменитый «Свадебный марш» Мендельсона, обработки народных песен, а также популярные мелодии из кинофильмов и мультфильмов в исполнении Оркестра насекомых (оркестр народных инструментов).

Кроме того, дети примут активное участие в развитии сюжета и помогут освободить Муху.

Произведения будет исполнять государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». Режиссер спектакля — Дамир Бахтиев.