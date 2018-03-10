РИАМО - 10 мар. Движение поездов от станции «Марьина Роща» до «Петровско-Разумовской» Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки приостановят в субботу для завершения присоединения к ветке новых станций, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

«Для завершения работ по присоединению новых станций к действующей системе метро 10 марта будут временно закрыты станции «Бутырская» и «Фонвизинская» Люблинско-Дмитровской линии. Поезда будут следовать только до станции «Марьина Роща», — говорится в сообщении.

От станции «Петровско-Разумовская» пассажиры смогут проехать только по Серпуховско-Тимирязевской линии. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в воскресенье 11 марта в 5:30 утра

Ограничения на участке от «Марьиной Рощи» до «Петровско-Разумовской» связаны с вводом в эксплуатацию трех станций метрополитена: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

С открытием новых станций метро в шаговой доступности появится у жителей Бескудниковского района, улучшится транспортная доступность районов Западное и Восточное Дегунино. Пользоваться станциями будут ежедневно порядка 150 тысяч пассажиров. При этом станция «Петровско-Разумовская» разгрузится в среднем на 20-30%, а станция Московского центрального кольца (МЦК) «Окружная» – на 40%.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии на станции метро «Марьина Роща» будет организована выдача компенсационных билетов для бесплатного прохода пассажиров на станции «Владыкино».

Как уточняется в сообщении, для управления пассажиропотоком вблизи станций «Петровско-Разумовская» и «Марьина Роща» будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена и работники ГКУ «Организатор перевозок». Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

Кроме того, для обеспечения безопасности на станциях метро «Петровско-Разумовская» и «Марьина Роща» будут дежурить сотрудники службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.