РИАМО – 9 мар. Флагманский смартфон Samsung Galaxy A7 на российском рынке подешевел почти в два раза до 20 тысяч рублей, сообщает в пятницу Федеральное агентство новостей.

«Если около года назад гаджет можно было приобрести за 32,9 тысячи рублей, то теперь его стоимость составляет порядка 20 тысяч рублей. Падение цены связано с недавней презентацией новых флагманских девайсов Samsung», - говорится в сообщении.

Одним из главных достоинств Galaxy A7 разработчики считают водоустойчивость. По их словам, смартфон может находиться в воде на глубине два метра в течение часа, при этом никакого вреда ему это не принесет.

На модели, сертифицированные для продажи в РФ, действует гарантия производителя сроком на два года. На выбор представлены варианты с золотистым, голубым и черным корпусом

«Galaxy A7 работает на восьмиядерном процессоре Exynos 7880, 3 гигабайтах оперативной и 32 гигабайтах основной памяти. Аккумуляторная батарея поддерживает функцию быстрой зарядки Fast Charge», - уточняется в материале.