РИАМО - 9 мар. В парке «Сокольники» в Москве 11 марта состоится театрализованная квест-игра «Культпоход в Сокольники», участники познакомятся с достопримечательностям парка середины ХХ века, сообщается на сайте парка.

«Одиннадцатого марта 2018 года в 12:00 в парке «Сокольники» состоится театрализованная квест-игра «Культпоход в Сокольники». Прогулка по парку с рассказами и состязаниями от музея парка «Сокольники», - говорится в сообщении.

В составе пионерского отряда участники квест-игры отправятся в поход по достопримечательностям парка середины ХХ века. Провожатым в прошлое станет пионервожатая из лагеря в Сокольниках. Участникам предстоит соревноваться за честь своего звена, проявив ловкость, сообразительность и выносливость. Каждый в команде получит свое задание и будет двигаться к победе.

Отвечая на загадки, можно будет узнать, что пионеры из городского лагеря и окрестных школ не только маршировали и пели у костра, но бегали на международные выставки, чтобы попробовать пепси-колу и увидеть настоящий кадиллак, прокатиться на цепочной карусели и посмотреть на съемки фильма. А также как Петр I предпочел охоте потешные битвы, как майские гуляния в Сокольниках превратились в Первомайские демонстрации, почему здесь устраивали Ленинские елки и многое другое.