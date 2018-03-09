РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске в 2018 году ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги» планирует провести капремонт дороги на участке Варшавского шоссе от моста через реку Моча до Южного обхода, на состояние котрой жалуются жители, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска попросил капитально отремонтировать автомобильную дорогу на участке Варшавского шоссе от моста через реку Моча до Южного обхода в Подольске. По его словам, трасса находится в ужасном состоянии и ямочный ремонт проблемы не решит. Автомобильную дорогу Подольск - А101 - Москва - Малоярославец - Рославль в 2016 году передали в безвозмездное пользование столичному ГБУ «Автомобильные дороги».

«По вопросу проведения ремонта автомобильной дороги на Варшавском шоссе от улицы генерала Варенникова до разворота на Варшавское шоссе ГБУ «Автомобильные дороги» сообщило следующее: данный объект включен в план ремонта на 2018 год. Работы будут выполнены в строительный сезон 2018 года», - сказал представитель ГБУ города Москвы «Автомобильные дороги».