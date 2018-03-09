РИАМО – 9 мар. Автомобиль столкнулся с мачтой освещения на Калужском шоссе в Москве, в результате ДТП пострадали три подростка, сообщает Life.

На Калужском шоссе на повороте на дорогу к поселку ЛМС произошло столкновение автомобиля с мачтой освещения.

«Три пассажира автомобиля пострадали после столкновения с мачтой освещения на Калужском шоссе», - говорится в сообщении.

Всем пострадавшим от 15 до 18 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.