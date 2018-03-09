РИАМО - 9 мар. В подмосковных Химках 11 марта состоится презентация проекта «Встреча с жар-птицей» в балетной школе-студии Boutique Ballet, ее представит народный артист России Андрис Лиепа, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Одиннадцатого марта в 15:00 народный артист России Андрис Лиепа представит на базе балетной студии Boutique Ballet в Химках новый проект «Встреча с жар-птицей. Русские сезоны». Проект посвящен шедеврам русского хореографического искусства и «Русским сезонам», памятным вехам в развитии русской культуры», - говорится в сообщении.

Три знаменитых одноактных балета Михаила Фокина – «Жар-птица» и «Петрушка» Игоря Стравинского, «Шехеразада» Николая Римского-Корсакова, исполнялись за рубежом, пока идея возвращения этих шедевров балетмейстера Фокина не вдохновила нашего современника, звезду мирового балета Андриса Лиепу.

Балетные спектакли напрямую были связаны с Дягилевскими сезонами, которые проходили в начале ХХ века в Париже. Они признаны жемчужинами в короне «Русских сезонов». Партии в них исполняли легендарные артисты: Нижинский, Павлова, Рубинштейн, Карсавина, Фокин и многие другие. Декорации и костюмы для балетов были сделаны по эскизам Александра Головина и Леона Бакста («Жар-птица»), Александра Бенуа («Петрушка») и Леона Бакста («Шехеразада»).