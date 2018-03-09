РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. В подмосковном Подольске жильцы дома, в котором расположен сетевой магазин, пожаловались администрации горокруга на мусор и окурки, который оставляют грузчики, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что на первом этаже жилого дома №11 по Электромонтажному проезду сотрудники магазина «Пятерочка» засыпают вход, куда подъезжает грузовая машина с продуктами, мусором. Сотрудники курят на крыльце, окурки кидают на землю. Руководство магазина не реагирует на жалобы жителей. Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу несоблюдения законодательства о запрете курения в общественных местах.

«Сотрудники управления потребительского рынка администрации горокруга Подольск рассмотрели обращение с выездом на место. Информацию, изложенную в обращении, довели до директора универсама и провели разъяснительную беседу о соблюдении федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребелния табака», а также о необходимости соблюдения закона Московской области о благоустройстве», - сказал замглавы администрации Подольска Алексей Кук.

По его словам, зону разгрузки магазина привели в удовлетворительное состояние.