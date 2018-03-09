РИАМО - 9 мар. Неизвестный украл автомобиль Toyota стоимостью 1,7 миллиона рублей от дома в деревне Андриянково Одинцовского района Подмосковья, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 07.15 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина 1960 года рождения с заявлением о том, что с 00:00 до 03:30 8 марта в Одинцовском районе, деревня Андриянково, от дома неизвестный похитил ее автомашину Toyota RAV-4 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,75 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража».

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.