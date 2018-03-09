РИАМО - 9 мар. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков пожелал удачи спортсменам из России на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

По словам Терюшкова, в Пхенчхане открылись Паралимпийские игры-2018. Уже завтра состоятся первые старты.

«Честь Подмосковья будут защищать горнолыжник Валерий Редкозубов с ведущим Евгением Героевым. Удачи!» - написал Терюшков в своем аккаунте в Instagram.

Паралимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 18 марта.

На церемонии открытия российские атлеты прошли под нейтральным флагом. Делегация из РФ официально называется «Нейтральные паралимпийские атлеты».