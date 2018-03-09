РИАМО - 9 мар. Церемония открытия зимних Паралимпийских игр состоялась в Пхенчхане, российские атлеты прошли под нейтральным флагом, сообщает Газета.ru.

«Вот так выглядит на этой церемонии российская делегация! Завершен парад спортсменов, сейчас снова художественная часть», - говорится в подписи под фотографией паралимпийцев России.

На церемонии открытия выступили барабанщики, танцоры, было подготовлено красивое световое шоу. Также слепая девочка Со Юн рисовала воображаемые картинки, которые оживали на глазах зрителей. Все происходящее на сцене стадиона в Пхенчхане символизировало собой мечту.

Всего на Паралимпиаду в Пхенчхане допустили 30 российских спортсменов. Два года назад в Рио-де-Жанейро российских паралимпийцев не было из-за отстранения Паралимпийского комитета России (ПКР). Оно еще не снято, но на этот раз Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом.

В Паралимпийских играх примут участие спортсмены из 48 стран. При этом российская делегация официально называется «Нейтральные паралимпийские атлеты» - никакого упоминания России.

На Паралимпиаде соревнования пройдут в шести видах спорта: биатлон, керлинг, следж-хоккей и трех видах лыж (лыжные гонки, горные лыжи и пара-сноуборд).