РИАМО - 9 мар. В Москву и Подмосковье 10 марта придет атмосферный фронт со снеговыми облаками, снег пойдет в столице в субботу утром и продолжится до середины дня в воскресенье, сообщается на сайте «Метеовести».

«В субботу Московский регион окажется в зоне атмосферного фронта, вдоль которого протянется шлейф снеговых облаков при среднесуточной температуре на 3-4 градуса холоднее положенного по климату. Ночью облачно с прояснениями, без существенных осадков. Минимальная температура – минус 12 - минус 10 градусов», - говорится в сообщении.

Днем будет облачно, временами небольшой снег. Максимальная температура – минус 5 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.

«Снег начнется в субботу утром, около 09:00, и продолжится до середины дня воскресенья. Осадки будут продолжительные, но небольшие, общее количество - не более 3-4 миллиметров», - добавляется в материале.

Высота сугробов почти не изменится и составит 48-50 сантиметров, что на 60-70% больше положенной нормы.