РИАМО - 9 мар. Полицейские изъяли более 25 грамм амфетамина у мужчины при личном досмотре в поселке Кубинка-8 Одинцовского района Подмосковья, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Седьмого марта в 07:30 в поселке Кубинка-8 Одинцовского района сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции установлен и доставлен в МУ МВД мужчина 1984 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 26,42 грамма амфетамина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление », пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».