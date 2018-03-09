РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 мар. Хозяйка домашнего лисенка, который сбежал с поводка 8 марта в подмосковных Котельниках, просит помочь его найти, сообщается в группе «Подслушано в Котельниках» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите! Вчера (8 марта – ред.) в районе 12 ночи с поводка сбежал лисенок. Около 3-го Покровского проезда, дом №7. Убежал вдоль улицы Строителей, дом №3, и дальше вдоль строящихся домов в лес (Кузьминский лесопарк – ред.)», - написала хозяйка.

По ее словам, лисенок с фермы, домашний, охотится не умеет, от натуральной еды у него проблемы с желудком. Не выживет в лесу.

«Если есть у кого-то собаки, которые могут помочь найти по следу или есть желание помочь или есть информация о местонахождении, звоните по 89688268549. Он по цвету отличается от обычной лисы. окрас темнее, рыжий в коричневу. Он ручной, может близко к человеку подойти, если не испугать. Так что если увидите звоните. Зовут Фаер/Фира. Если что прививки стоят», - добавила хозяйка зверька.