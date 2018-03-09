РИАМО - 9 мар. На одной из самых популярных площадок проекта «Музыка в метро» отметили День диджея, четыре часа на станции «Курская» звучали сеты от популярных диджеев, говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена.

«Сегодня впервые в истории столичного метро на станции «Курская» состоялось выступление диджеев. За время акции через аванзал «Курской» прошло порядка 16 тысяч человек — это больше половины от максимального числа зрителей на концертах в «Олимпийском». В то же время, выступление не помешало движению основного пассажиропотока благодаря грамотному расположению площадки», - сказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Выступление на площадке длилось с 12:00 до 16:00. За это время перед пассажирами выступили трубачи и одни из ярких представителей электронной музыки – диджеи DiMaggio и Swanky Tunes.

Гостем программы так же стал Владимир Фонарев, выступающий под псевдонимом Fonarev и считающийся культовой фигурой на российской электронной сцене. Он не только исполнил сет, но и рассказал об истоках формирования профессии и клубной среды в России, тонкостях работы диск-жокея и гастрольной жизни.

Музыкальная акция в честь Дня диджея – совместный проект Московского метрополитена и фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People.

«Выступления диджеев состоялось в рамках проекта «Музыка в метро». Музыкальный проект постоянно поддерживают известные артисты и музыканты. Например, на площадках в метро уже выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита, оркестр «Спасская башня», а также рок-группа «СерьГА». Теперь к ним присоединились и известные диджеи», - уточняется в материале.

В настоящий момент уже идет отбор участников в третий сезон проекта. В марте пройдут живые прослушивания музыкантов, а в апреле артисты смогут начать выступать на новых площадках. Количество точек для выступлений увеличится с 18 до 32.