РИАМО - 9 мар. Неизвестный украл автомобиль Infinity стоимостью 1,8 миллиона рублей от дома в подмосковном Раменском, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 10:10 в дежурную часть отдела полиции обратилась женщина с заявлением о том, что с 21:00 7 марта до 09:30 8 марта от дома заявительницы в Раменском неизвестный похитил ее автомашину Infinity FX-30D 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам сумма ущерба составила 1,85 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража».

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.