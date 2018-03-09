РИАМО - 9 мар. Новый детский сад планируют построить на северо-западе Москвы, он будет трехэтажным и рассчитан на 200 мест, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, яркие, оригинальные и комфортные детские сады - это новая норма Москвы.

«Таким будет и трехэтажный детсад на Дмитровском шоссе в районе Северный в СЗАО», - написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что детский сад смогут посещать до 200 ребят.

Как ранее заявил мэр, за последние годы в столице значительно выросла доступность образования. С 2011 по 2017 год построено почти 300 детских садов и школ. В ближайшие три года в Москве планируется построить 129 объектов образования. Они смогут принять 14 тысяч детей.