РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 мар. Цирк-шапито «Арена» покажет два представления у торгово-развлекательного центра в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 10 и 11 марта, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник цирка-шапито.

«В микрорайон Климовск приехал цирк-шапито «Арена» с новой программой. Купол цирка разместили у ТРЦ «Гран сити» на улице Симферопольская, 35. Первое представление было 8 марта, еще два пройдут 10 и 11 марта, начало в 16:00», - сказал собеседник.

В программе: силовой экстрим, кристалл-баланс, эквилибристы, клоуны и многое другое. Перед зрителями выступят африканские львы, аравийские верблюды, обезьяны, пони, пудели, жонглеры, воздушные гимнасты. Продолжительность программы 2,5 часа.

Билеты продаются в кассе цирка с 10:00 до 19:00 без обеда. Стоимость билетов от 500 рублей, дети до трех лет могут посетить представление бесплатно без предоставления отдельного места.