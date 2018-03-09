РИАМО - 9 мар. На юго-востоке Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«На Волгоградском проспекте столкнулись легковой автомобиль и пожарная машина. На место выехали сотрудники ГИБДД», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что причины и обстоятельства произошедшей аварии выясняются.