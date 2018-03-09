РИАМО - 9 мар. Неизвестный украл автомобиль Toyota стоимостью 2,7 миллиона рублей от дома в подмосковном Раменском, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Восьмого марта в 16:41 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина с заявлением о том, что с 19:00 7 марта до 15:50 8 марта от дома заявителя в Раменском неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам сумма ущерба составила 2,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража».

Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.