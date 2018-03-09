РИАМО (РЕУТОВ) - 9 мар. В подмосковном Реутове завершены основные этапы сооружения нового Ледового дворца, строительство ведется с опережением графика, сообщил Реутовскому информагентству глава города Станислав Каторов.

«На сегодняшний день проложены все коммуникации - водопровод, электросеть, канализация. Завершилось сооружение металлоконструкций над ледовым полем, сэндвич-панелями облицованы две стороны ледового поля», - сказал Каторов.

Ледовый дворец откроется в южной части Реутова на пересечении улицы Челомея и Юбилейного проспекта. Помимо крытого катка, здесь будет работать фитнес-центр с бассейном. В Ледовом дворце будут проводиться спортивные соревнования по хоккею и фигурному катанию различного уровня.

В настоящее время ведутся монолитные работы сразу на двух участках: в помещениях раздевалок и технологическом подвале. Строители обещают, что объект будет полностью готов в третьем квартале 2019 года.