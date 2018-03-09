РИАМО – 9 мар. Посольство России в Вашингтоне заявило о готовности использовать Twitter, чтобы направить копию запроса о встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИДа Сергея Лаврова, сообщает Газета.ru.

«Twitter кажется более надежным и быстрым каналом коммуникации (под вашим государственным контролем) в случае срочных задач. Мы готовы поделиться копиями наших «официальных приглашений» с помощью личных сообщений (в Twitter)», - написал пресс-секретарь посольства Николай Лахонин в Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что Лавров высказался о заявлении Госдепа касательно встречи с Тиллерсоном. Тиллерсон в тот же день скорую встречу с Лавровым назвал возможной.